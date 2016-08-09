Alman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Ederer, Türkiye ile doğrudan diyalog kurulması amacıyla Türkiye'ye gönderildi. Müsteşar, mevkidaşı Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi.



i Almanya, Türkiye ile diyaloğun canlandırılması için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Savsan Chebli, Müsteşar Markus Ederer'in "farklı seviyelerde yürüteceği görüşmelerle" Türkiye'ye darbe girişimi sonrası Almanya'nın dayanışmasını göstermek için Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.







Müsteşar Ederer, Ankara'da mevkidaşı Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin doğrudan diyalog yollarının açılması amacıyla yapıldığı belirtildi.