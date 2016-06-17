

Sözü ve müziği Murat Dalkılıç, düzenlemesi Volga Tamöz imzalı 'Uygun Adım' ile sevenlerine sürpriz yapan Berkay'ın fotoğraflarını ve klibini Nihat Odabaşı çekti.







Avrupa Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini alacak olan 'Uygun Adım', Berkay'ın 4'üncü albümünden sonra çıkardığı 3'üncü single'ı olacak.







Berkay, Ramazan ayı boyunca önce Fransa'nın Nice şehrinde ardından Amerika'da Las Vegas'ta tatil yapacağını Las Vegas tatilinin ardından yeni albümünün stüdyo kayıtları için Los Angeles'a geçeceğini açıkladı. Tatil ve stüdyo çalışmaları ardından konserlerine kaldığı yerden devam edecek Berkay, her hafta İstanbul, Çeşme ve Bodrum'da sahne alacağını bildirdi. Ayrıca Berkay'ın 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul Cemiz Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde ilk defa sahne alacağı belirtildi.