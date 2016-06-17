O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

berkay'dan 'uygun adım' sürprizi

BERKAY'DAN 'UYGUN ADIM' SÜRPRİZİ

Şarkıcı Berkay, geçtiğimiz aylarda çıkardığı konsept albümü 'AraBest'ten sonra yaza özel 'Uygun Adım' adlı single'ı hazırladı.

Tarih : 17 Haziran 2016, 12:34
Puan Ver : Berkay'dan 'uygun Adım' Sürprizi(7/10)9


Sözü ve müziği Murat Dalkılıç, düzenlemesi Volga Tamöz imzalı 'Uygun Adım' ile sevenlerine sürpriz yapan Berkay'ın fotoğraflarını ve klibini Nihat Odabaşı çekti.



Avrupa Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini alacak olan 'Uygun Adım', Berkay'ın 4'üncü albümünden sonra çıkardığı 3'üncü single'ı olacak.



Berkay, Ramazan ayı boyunca önce Fransa'nın Nice şehrinde ardından Amerika'da Las Vegas'ta tatil yapacağını Las Vegas tatilinin ardından yeni albümünün stüdyo kayıtları için Los Angeles'a geçeceğini açıkladı. Tatil ve stüdyo çalışmaları ardından konserlerine kaldığı yerden devam edecek Berkay, her hafta İstanbul, Çeşme ve Bodrum'da sahne alacağını bildirdi. Ayrıca Berkay'ın 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul Cemiz Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde ilk defa sahne alacağı belirtildi.








Etiketler: Berkay  Dan    Uygun  Adım    Sürprizi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER