

Şarkıcı Berkay Şahin ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi manken Özlem Katipoğlu, geçtiğimiz günlerde muhteşem bir düğünle Bodrum'da dünya evine girmişti.







Her anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan çift, birbirlerinin komik görüntü ve videolarını da paylaşmaktan çekinmiyor.







Bir mekanda baş başa yemek yerken sosyal medya uygulaması Snaphat üzerinden eşini uzaylı efekti ile çeken şarkıcı Berkay çektiği kısa videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.







Paylaştığı videoya "Kim demiş uzaylılar düşmandır,bildiğin köfte yiyor.!! hemen iletişime geçiyorlar hatta #AŞIK bile olunabilir türleri var... :)) Ö¦? sana demiştim snap snap snap şiştimmmm harcarım seni diye :)) " notunu düşen yakışıklı şarkıcının paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.