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berk oktay, bordo bereli eğitimi aldı

BERK OKTAY, BORDO BERELİ EĞİTİMİ ALDI

Limon Film'in yapımcılığını, Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği, Süleyman Çobanoğlu'nun senaryosunu yazdığı 'Savaşçı' dizisi, FOX TV'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Tarih : 22 Mart 2017, 16:20
Puan Ver : Berk Oktay, Bordo Bereli Eğitimi Aldı(10/10)8


Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atıksoy, Murat Serezli, Burç Kümbetlioğlu,  Fırat Albayram, Uğur Biçer, Hakan Dinçkol, Bahadır Vatanoğlu, Alican Albayrak ve Doğan Bayraktar'ın yer aldığı 'Savaşçı' dizisinin çekimleri son hız devam ediyor.



Dizide Bordo Bereliler'in seçkin birliklerinden olan Kılıç Timi, sahnelerin daha gerçekçi olması için Özel Harekat'tan emekli kıdemli albay Şevket Şen'den bir hafta boyunca eğitim aldı. Mental eğitime tabi tutulan Kılıç Timi, silah tutuş ve atış tekniklerini de öğrendi.   



 



kaynak:milliyet








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