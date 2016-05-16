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berk atan'dan aşk açıklaması

BERK ATAN'DAN AŞK AÇIKLAMASI

Son olarak 'Güneşin Kızları' dizisinde rol alan Berk Atan, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 11:43
Puan Ver : Berk Atan'dan Aşk Açıklaması(8/10)7


İşadamı arkadaşı Mehmet Dinçerler bir mekanda oturup sohbet eden oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Berk Atan, "Güneşin Kızları" dizisinden rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddialarına, ""Burcu benim arkadaşım. Yok öyle bir şey" cevabını verdi.



Çok sayıda yeni dizi teklifi aldığını vurgulayan Atan, "Aralarından birini seçmeye çalışıyorum. Eylül ayında ekranlara geri döneceğim" dedi.








Etiketler: Berk  Atan  Dan  Aşk  Açıklaması    haber

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