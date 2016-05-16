BERK ATAN'DAN AŞK AÇIKLAMASI
Son olarak 'Güneşin Kızları' dizisinde rol alan Berk Atan, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.
İşadamı arkadaşı Mehmet Dinçerler bir mekanda oturup sohbet eden oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Berk Atan, "Güneşin Kızları" dizisinden rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddialarına, ""Burcu benim arkadaşım. Yok öyle bir şey" cevabını verdi.
Çok sayıda yeni dizi teklifi aldığını vurgulayan Atan, "Aralarından birini seçmeye çalışıyorum. Eylül ayında ekranlara geri döneceğim" dedi.
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