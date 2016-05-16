

İşadamı arkadaşı Mehmet Dinçerler bir mekanda oturup sohbet eden oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







Berk Atan, "Güneşin Kızları" dizisinden rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadıkları iddialarına, ""Burcu benim arkadaşım. Yok öyle bir şey" cevabını verdi.







Çok sayıda yeni dizi teklifi aldığını vurgulayan Atan, "Aralarından birini seçmeye çalışıyorum. Eylül ayında ekranlara geri döneceğim" dedi.