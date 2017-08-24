Sibel Can ve Emre Kınay 15 yıl önce çekilen Berivan dizisinin ardından, şimdi de Eylül ayında Kanal D'de yayına girecek olan "Sevda Bahçesi" dizisinde başrolü paylaştı.

Sibel Can ve Emre Kınay, 15 yıl aranın ardından ilk defa aynı dizide rol alacak. Kanal D'de Eylül ayında ekrana gelecek olan "Sevda Bahçesi" dizisinde, Sibel Can ve usta oyuncu Emre Kınay başrolde oynayacak. İki ünlü isim 2002 yılında Berivan Dizisi'nde başrolde oynamıştı.

SİBEL CAN 11 YIL ARANIN ARDINDAN SETLERE DÖNDÜ

Sibel Can en son 2006 senesinde "Ah İstanbul" dizisinde "Hayat" karakteriyle rol almıştı. Bu yeni yapım sayesinde Sibel Can 11 yıl aranın ardından, setlere yeniden döndü. Emre Kınay ise en son "Güneşin Kızları" dizisinde "Haluk Mertoğlu" rolüyle yer almıştı.

TANITIM FİLMİ YAYINLANDI

"Sevda Bahçesi" dizisinin tanıtım filmi ise yayınlandı. Tanıtım filminde Sibel Can'ın bir restoranın mutfağında yemek hazırladığı ve restorana gelen Emre Kınay'a hazırladığı yemeği servis ettiği sahneye yer verildi.

Kaynak: haberinburada