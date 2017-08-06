BERGÜZAR KOREL, VATANIM SENSİN İÇİN KİLO VEREMİYORMUŞ
Aldığı fazla kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel'in Vatanım Sensin'de rolünün inandırıcılığı için diyet yapamadığı ortaya çıktı.
Geçen hafta Çeşme'de bikinili görüntülenen Bergüzar Korel aldığı kilolarla dikkat çekmişti.
ÖZELLİKLE DİYET YAPMIYORMUŞ
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'in 'Azize'si Bergüzar Korel, Çeşme'de tatilde. Aldığı fazla kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel, özellikle diyet yapmıyormuş.
DİZİDE KİLOLU OLMASI GEREKİYOR
Çünkü dizide 2 yetişkin kız annesi orta yaşlı bir kadını oynuyor. İnandırıcı olması için hafif kilo gerekiyor.
Güzel oyuncu böyle görüntülenmişti;
Kaynak: haberinburada
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