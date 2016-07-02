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bergüzar korel temiz raporunu aldı, tatile çıktı

BERGÜZAR KOREL TEMİZ RAPORUNU ALDI, TATİLE ÇIKTI

Oyuncu Bergüzar Korel, göğüs kanseri şüphesiyle test yaptırdı Tetkiklerin ardından ünlü ismin göğsünde iyi huylu kistler olduğu ve kanser şüphesi bulunmadığı tespit edildi.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 09:55
Puan Ver : Bergüzar Korel Temiz Raporunu Aldı, Tatile Çıktı(10/10)9


Bergüzar Korel'in, Marmaris tatiline çıkmadan önce göğüs kanseri şüphesiyle bir onkoloji hastanesinde test yaptırdığı ortaya çıktı.



Tetkiklerin ardından güzel oyuncunun göğsünde iyi huylu kistler olduğu ve kanser şüphesi bulunmadığı tespit edildi.



Testlerin ardından rahatlayan Korel, sonuçları aldıktan sonra ailesiyle tatile çıktı.








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