Oyuncu Bergüzar Korel, göğüs kanseri şüphesiyle test yaptırdı Tetkiklerin ardından ünlü ismin göğsünde iyi huylu kistler olduğu ve kanser şüphesi bulunmadığı tespit edildi.



Bergüzar Korel'in, Marmaris tatiline çıkmadan önce göğüs kanseri şüphesiyle bir onkoloji hastanesinde test yaptırdığı ortaya çıktı.







Tetkiklerin ardından güzel oyuncunun göğsünde iyi huylu kistler olduğu ve kanser şüphesi bulunmadığı tespit edildi.







Testlerin ardından rahatlayan Korel, sonuçları aldıktan sonra ailesiyle tatile çıktı.