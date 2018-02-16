BERGÜZAR KOREL ÇOCUK İSTİSMARLARINA BÖYLE İSYAN ETTİ
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile son zamanlarda artış gösteren çocuk istismarı olaylarına tepkisini gösterdi.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, çocuk istismarı olaylarının artmasının ardından tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
"AYIP OLMADIĞINI ANLATIN"
"Çocuk susar sen susma" paylaşımlarının ardından resmi Instagram hesabından görüntülü bir açıklama yayınlayan Korel şunları söyledi:
"Çok uzun zamandır sosyal medyada iş dışında paylaşım yapmıyorum, duygularımı ve düşüncelerimi burada paylaşmıyorum, hesabımı benim kontrolümde sosyal medya ekibim yönetiyor. Ancak yaşadığımız bu iğrenç bu korkunç olayla ilgili bir anne bir insan olarak artık daha fazla sessiz kalamıyorum. Böyle bir olayı tartışmak, konuşmak, üzerine yorum yapmak dahi çok korkunç. Lütfen çocuklarınıza kimsenin onlara dokunamayacağını, böyle bir durum yaşandığında ses çıkarmaları ve derhal size söylemeleri gerektiğini, bunun bir ayıp değil, onların utanacağı bir durum değil; karşı tarafın suçu, rezilliği, iğrençliği olduğunu ve karşılığında cezalandırılmaları gerektiğini öğretin. Korkmamaları ve yaşadıklarını dile getirdiklerinde her zaman onların yanlarında olacaklarını, korunacaklarını anlatın!!! Çocuk susar demeyin, çocuğunuza susmayı değil sesini çıkarmayı öğretin, çocuk susmaz, susmamalı."
"LÜTFEN SİZDEN KORKMASINLAR"
Korel yayınladığı videoda ise şunları söyledi:
"Günlerdir yaşadığımız iğrençlik içinde ayakta durmaya çalışırken daha fazla sessiz kalamayacağımı fark ettim. Sabahtan bu yana çocuk susar sen susma adı altında paylaşımlar yapılıyor. Burada bir eksik var dile getirmek istiyorum. Anneler babalar çocuklarınızın susmamaları gerektiğini onlara anlatın. Herhangi biri onların rızaları dışında dokunmalarına izin vermemeliler. Size bunları anlatabilmeliler. Size anlatmaktan korkmamalılar. Bu hakları olduğunu lütfen onlara anlatın. Sizden korkmasınlar ve çekinmesinler. Hiç kimsenin hiçbir şekilde hiçbir mazeretle onların özel bölgelerine dokunamayacaklarını, herhangi bir insanın buna teşebbüs ettiğinde size gelip anlatmaları gerektiğini, karı taraf için bunun bir suç olduğunu, onları koruyacağınızı, yeryüzünde ne olursa olsun yanlarında olduğunuzu çocuklara hissettirin ki çocuklar susmasın! Çocuklar seslerini çıkarabilsinler. Sizlerle bunu paylaşmaktan korkmasınlar. Yalvarıyorum bir anne olarak bir insan olarak size yalvarıyorum. Biriniz beni duysanız fark yaratabiliriz. Çocuklarınız susmasın!. Çocuklarınıza susmalarını değil, seslerini çıkartmayı öğretin"
Kaynak: haberinburada
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