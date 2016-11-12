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bergüzar korel alyansı çıkardı

BERGÜZAR KOREL ALYANSI ÇIKARDI

'Vatanım Sensin' dizisi ile 10 yıl aradan sonra eşi Halit Ergenç'le tekrar aynı projede buluşan Bergüzar Korel, önceki gün Bebek'teydi.

Tarih : 12 Kasım 2016, 09:29
Puan Ver : Bergüzar Korel Alyansı Çıkardı(6/10)7


Bir kafede vakit geçirdikten sonra nakte sıkışınca soluğu bir bankanın ATM'si önünde alan Bergüzar Korel, hesabından para çekti.



Basın mensuplarının kendisini görüntülemesi üzerine sorulardan kaçmak için hemen telefonunu kulağına götüren Korel'in bu tavrına bir anlam verilemedi. Yüzü düşüp morali bozulan oyuncunun, sol elinde alyansının olmaması dikkat, çekti.



Zoraki bir şekilde objektiflere gülümseyen oyuncu, gazetecilerin sorularını "Konuşmayacağım" diyerek geri çevirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bergüzar  Korel  Alyansı  Çıkardı    haber

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