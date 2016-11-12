

Bir kafede vakit geçirdikten sonra nakte sıkışınca soluğu bir bankanın ATM'si önünde alan Bergüzar Korel, hesabından para çekti.







Basın mensuplarının kendisini görüntülemesi üzerine sorulardan kaçmak için hemen telefonunu kulağına götüren Korel'in bu tavrına bir anlam verilemedi. Yüzü düşüp morali bozulan oyuncunun, sol elinde alyansının olmaması dikkat, çekti.







Zoraki bir şekilde objektiflere gülümseyen oyuncu, gazetecilerin sorularını "Konuşmayacağım" diyerek geri çevirdi.







kaynak:milliyet