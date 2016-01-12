Güzel oyuncu Beren Saat, anne olmak için tüp bebek tedavisine başladı. Fakat yapımcı izin vermeyince güzel oyuncu, annelik heyecanını ertelemek zorunda kaldı.



İki sene önce Los Angeles'ta dünyaevine giren Kenan Doğulu ve Beren Saat, evlilik sonrası hamilelik haberleri ile birçok kez gündeme geldi.



Bir çocuk istediğini her fırsatta dile getiren Beren Saat, anne olmak için geçtiğimiz aylarda tüp bebek tedavisine başladı. Fakat güzel oyuncu bu heyecanı yaşamak için yeniden saatleri saymak zorunda kalacak.



Geçtiğimiz yıl da aynı haberler ile gündeme gelen Saat, anne olmak için Ulus'ta özel bir hastanenin kapısını çaldı. Tedaviye başlayan Beren Saat, set saatlerini değiştirince yapımcı firmanın tedaviden haberi oldu.



Bölüm başı 90 bin lira kazanan Beren Saat'a yapımcı firma yetkilileri, “Bu durum bizi zora sokar. Tedavine sonra devam edersin” diye uyarıda bulundu.



Bunun karşısında bir hayli üzülen Beren Saat, dizi için tüp bebek tedavisini geçici süre durdurmak zorunda kaldı.