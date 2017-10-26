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Bereket İçin Kendilerini İneklere Çiğneten Hindular'ın İlginç Görüntüleri

BEREKET İÇİN KENDİLERİNİ İNEKLERE ÇİĞNETEN HİNDULAR'IN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERİ

Hindistan'ın kutsal günü Ekadashi'de, kendilerini ineklere çiğneten Hinduların görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Bereket İçin Kendilerini İneklere Çiğneten Hindular'ın İlginç Görüntüleri(10/10)6

Ekadashi, Hintliler için özel günleri ifade eden bir kavram. Hindu geleneğinde Lord Vișnu'ya adanmış olan bu günler uğurlu kabul ediliyor. Sanskritçe'de 11 sayısı anlamına gelen Ekadishi, Hindu takviminde ikiye bölünen her ayın 11. günü kutlanıyor. Hindular bu günlerde oruç tutuyor. Hindu ışık festivali olan Diwali'den sonra geleni ise çok daha coşkulu görüntülere sahne oluyor.

REFAH GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

İşte bu günlerde Hindu erkekler, bir inek sürüsü tarafından kovalanıyorlar. Bunun, kişiye iyi şans getirdiğine inanılıyor. Erkekler, bu tarihi gelenekte inekler tarafından ezilmek için Hindistan'ın, Ujjain bölgesine seyahat ediyorlar. Ekadishi'nin gelecekteki refahı müjdelediğine de inanılıyor. Erkekler bu sebeple kendilerini yere bırakıp ineklerin üzerlerinden geçmelerini bekliyor ve hem köylerinin hem de kendilerinin refaha ulaşmasını ümit ediyor.

İNEKLER SÜSLENİYOR

Birçok katılımcı bu ritüel tarafından ağır yaralansa da, rahatsızlıkları iyileştikçe şanslarının artacağı düşünülüyor. Kutlamanın bir parçası olarak da inekler çeşitli renkler, çelenkler ve kına ile süsleniyor.

KUTSAL İNEKLERE KENDİLERİNİ KURBAN EDİYORLAR

İnekler Hinduizm'de kutsal hayvan olarak görüldüğü için, insanların kendilerini onlara kurban edip acı çekerek fedakarlıkta bulundukları düşünülüyor.

Son Ekadashi gününde Hindistan'dan gelen görüntüler bu eski geleneğin detaylarını gözler önüne seriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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