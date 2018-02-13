BERBEROĞLU'NUN HAPİS CEZASI ALMASINA KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu hakkında verilen hapis cezasını grup toplantısı sırasında öğrendi. Kılıçdaroğlu, "Enis kardeşim, adımın Kemal olduğu kadar eminim, beraat edeceksin" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen hapis cezasını; Meclis'te, grup toplantısında konuşurken öğrendi.
"ADIM KADAR EMİNİM"
Kılıçdaroğlu bu cezayı asla kabul etmediklerini belirterek, "Enis kardeşim hiç üzülme. Adımın Kemal olduğu kadar eminim, bu yargılama sürecinden mutlaka beraat edeceksin." dedi.
5 YIL 10 AY CEZA ALDI
Enis Berberoğlu, MİT TIR'ları davası kapsamında 5 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berberoğlu, casusluktan beraat etmiş, gizli belgeleri sızdırmaktan ise hüküm giymişti.
Kaynak: haberinburada
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