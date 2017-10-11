Balıkesir'de, Amerika ile Türkiye arasında yaşanan vize gerginliğini protesto eden iki berber, bundan sonra Amerikan tıraşı kesmeme kararı alarak dükkanının camına yazı astı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde berberler ABD'yi protesto etmek için "Amerikan tıraşı" yapmama kararı aldı.

DÜKKANLARININ CAMINA YAZI ASTILAR

Arasta Sokağı'nda üç yıldır berberlik yapan İrfan Tiryakioğlu ve Mehmet Kaplan, Amerikan tıraşını boykot etti. Berberler, dükkanlarının camına astıkları yazı ile boykotlarını müşterilerine duyurdu. Dükkanlarının camına, "Bu iş yerinde Amerikan tıraşı değil Türk tıraşı yapılmaktadır" yazan berberler, ABD'ye tepkilerini dile getirdi.

"AMERİKAN TIRAŞINI KALDIRDIM"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk vatandaşlarına yönelik vizeleri askıya almasını protesto ettiklerini söyleyen İrfan Tiryakioğlu, "Bandırma'da üç yıldır berber dükkanı işletmekteyim. ABD'nin yaptığı bu olay sonrasında ufak da olsa protesto etmek için Amerikan tıraşını kaldırdım, yerine Türk tıraşı yapıyorum" dedi.

"TÜRK ESNAFI OLARAK TEPKİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK"

Kuaför Mehmet Kaplan ise, "Geçmişten günümüze gençler arasında moda olan ve yaygın şekilde yaptırılan Amerikan tıraşını artık yapmama kararı aldık. Türk esnafı olarak bu tepkiyi göstermek istedik. Mekanımızda Amerikan tıraşı yapmıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada