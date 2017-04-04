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berberin cinayet şüphelisi kameradan yakalandı

BERBERİN CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAMERADAN YAKALANDI

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde berber 38 yaşındaki Murat Balta'nın yaklaşık 4 ay önce öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada boş kovanın incelenmesi ve güvenlik kameraları sayesinde Y.L. yakalandı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:40
Puan Ver : Berberin Cinayet Şüphelisi Kameradan Yakalandı(6/10)6


KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde berber 38 yaşındaki Murat Balta'nın yaklaşık 4 ay önce öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada boş kovanın incelenmesi ve güvenlik kameraları sayesinde Y.L. yakalandı.



Gebze'de berber Murat Balta, 4 ay önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla yaralanması sonucu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Murat Balta, yaklaşık 1 ay sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip kamera kayıtlarından kaçan şüpheli şahsın eşkalini belirlerken, olay yerinde bulunan boş kovanın incelemesi sonucu aynı silahın başka bir yaralama olayında da kullanıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında polis olayın alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiğini tespit ederek Y.L'yi Ankara'da yakaladı. Y.L. 'Ateşli silahla kasten öldürme' suçundan Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Berberin  Cinayet  Şüphelisi  Kameradan  Yakalandı    haber

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