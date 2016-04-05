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BERATCAN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME !


BERATCAN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME !
Tarih : 05 Nisan 2016, 11:12
Puan Ver : Beratcan Davasında Flaş Gelişme !(9/10)8


Beratcan K.'nin annesi Türkan K., katil zanlısı Ersin Kaşıkçı'nın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınmış, ardından her ikisi de mahkemeye sevk edilmişti. Ersin Kaşıkçı tutuklanırken, Türkan K. serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Arzik'in, serbest kalmasına yaptığı itiraz sonrası hakkında geçtiğimiz hafta yakalama kararı çıkartılan anne Türkan K., kaldığı Kadın Sığınma Evi'nde gözaltına alınmış, ardından adliyeye sevk edilmişti.



İtiraza bakan Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan ve burada ifadesi alınan Türkan K., hakim tarafından, yakalama kararındaki diğer gerekçeler tek başına kuvvetli suç şüphesinin varlığını göstermeye yeterli nitelikte somut deliller olarak değerlendirilmediği ve tutuklamayı gerektirecek yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

 








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