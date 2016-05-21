

Berat gecesi edilen dualar geri çevrilmez ve Kandil duası günahların affedilmesine vesile olur. Amel defterinin yazıldığı gece olan Berat Kandili'nde Peygamberimiz Hazreti Muhammed bir duayı çokça okurdu.







Berat kandilinde ibaretle geçirilmesi gereken önemli bir gecedir. Bu gecede kılınan Kandil gecesi namazı 100 rekattır ve 10 fatiha suresi okunarak kılınır. Bu uzun kandil namazın yanı sıra Hz. Muhammed'in kıldığı 2 rekatlık bir namaz daha vardır.



Berat gecesi okunacak dualar ile Peygamberimiz Hz Muhammed 'in kandil gecesi okuduğu duayı ve kıldığı 2 rekatlık namazı internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.







BERAT KANDİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUASI



Berat Kandili gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ duasını çok okurdu.







Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;



“Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”



