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berat kandili, peygamberimizin okuduğu dualar

BERAT KANDİLİ, PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU DUALAR

Berat gecesinde Peygamberimiz H. Muhammed hep bu duayı okurdu. Berat Kandili duası 2 veya 100 rekatlık namazdan sonra yapılabilir. Berat gecesi duası günahların affedilmesine vesile olur.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 09:51
Puan Ver : Berat Kandili, Peygamberimizin Okuduğu Dualar(9/10)9


 Berat gecesi edilen dualar geri çevrilmez ve Kandil duası günahların affedilmesine vesile olur. Amel defterinin yazıldığı gece olan Berat Kandili'nde Peygamberimiz Hazreti Muhammed bir duayı çokça okurdu.



Berat kandilinde ibaretle geçirilmesi gereken önemli bir gecedir. Bu gecede kılınan Kandil gecesi namazı 100 rekattır ve 10 fatiha suresi okunarak kılınır. Bu uzun kandil namazın yanı sıra Hz. Muhammed'in kıldığı 2 rekatlık bir namaz daha vardır.

Berat gecesi okunacak dualar ile Peygamberimiz Hz Muhammed 'in kandil gecesi okuduğu duayı ve kıldığı 2 rekatlık namazı internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.



BERAT KANDİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUASI

Berat Kandili gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ duasını çok okurdu.



Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

“Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

 








Etiketler: Berat  Kandili  Peygamberimizin  Okuduğu  Dualar    haber

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