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BERAT ALBAYRAK'TAN VİDEOLU SÜRPRİZ: İYİ Kİ DOĞDUN BAŞKOMUTANIM


Berat Albayrak'tan videolu sürpriz: İyi ki doğdun başkomutanım
Tarih : 26 Şubat 2018, 09:30
Puan Ver : Berat Albayrak'tan Videolu Sürpriz: İyi Ki Doğdun Başkomutanım(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü münasebeti ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "iyi ki doğdun başkomutan" hashtagi ile doğum günü mesajı yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN BAŞKOMUTANIM"

Albayrak paylaşımında, "Doğmak… Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır…#İyikiDoğdunBaşkomutanım" ifadelerine yer verdi. .

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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