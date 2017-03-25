

Washington Hattı'ndan İlhan Tanır'ın Wall Street Journal'a dayandırdığı habere göre, 19 Eylül'de New York'ta Albayrak, Çavuşoğlu, Inovo BV'nin sahibi iş adamı Ekim Alptekin ile Flynn bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ortasında Woolsey görüşmeye katıldı ve "illegal olması mümkün olan bu konu" dediği Gülen'i Türkiye'ye "kanuni iade sürecini atlayarak" gönderilmesi konusunun görüşüldüğüne şahit olduğunu öne sürdü. Woolsey'in iddiasına göre, plan Gülen'i "gecenin karanlığında Pensilvanya'daki evinden kaçırmak"tı.







Flynn'in sözcüsünün Wall Street'e yaptığı açıklamaya göre ise Flynn böyle bir konuyu görüşmedi.







kaynak:birgün