BENZİNİN LİTRESİNE GECE YARISI 16 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuru indirim gelirken, motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 8 Şubat - 9 Şubat tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.
Kaynak: haberinburada
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