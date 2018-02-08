Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuru indirim gelirken, motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 8 Şubat - 9 Şubat tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

Kaynak: haberinburada