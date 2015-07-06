O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

benzinin fiyatı 10 kuruş artmalı

BENZİNİN FİYATI 10 KURUŞ ARTMALI

Petrol Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Martin Thomsen, sektörün şu anda para kaybettiğini iddia etti

Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:13
Puan Ver : Benzinin Fiyatı 10 Kuruş Artmalı(5/10)3


Akaryakıt dağıtım sektöründe bazı yabancı şirketlerin Türkiye'den çıkacağı iddia edilirken, Petrol Sanayicileri Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı Martin Thomsen, sektörün şu anda para kaybettiğini iddia etti. Thomsen, zarar etmemek için halen litrede 41 kuruş olan kâr marjının 10 kuruş artırılması gerektiğini ifade etti. Gazetecilerle iftarda buluşan Thomsen, ham petrol fiyatlarındaki artış ve azalışlarla pompa fiyatlarının bire bir karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyledi.



Thomsen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) akaryakıtta tavan fiyata gerekçe olarak dağıtım sektörünün kâr marjının Avrupa'dan yüksek olduğunu göstermesini eleştirdi. PETDER Başkanı, Avrupa ülkelerinden farklı olarak Türkiye'de sektörün üzerinde 10-12 kuruş daha fazla maliyet bulunduğunu savundu.



‘KÂRSIZ SEKTÖR İYİYE GİTMEZ'



Thomsen, marj 51 kuruş olduğunda şirketlerin kâr mı edeceğine ilişkin soru üzerine, “Hissedarlara bir fayda sağlayabileceğimiz rakam bu” dedi. Thomsen, bu koşullar devam ederse yabancı şirketlerin Türkiye'de kalma konusundaki tavrının ne olacağının sorulması üzerine de “Şirketler kalabilir ya da gidebilir. Ama kâr edilmeyen, para kazanılmayan bir ortamda sektör iyiye gitmeyecektir” diye konuştu.








Etiketler: Benzinin  Fiyatı  10  Kuruş  Artmalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER