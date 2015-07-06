

Akaryakıt dağıtım sektöründe bazı yabancı şirketlerin Türkiye'den çıkacağı iddia edilirken, Petrol Sanayicileri Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı Martin Thomsen, sektörün şu anda para kaybettiğini iddia etti. Thomsen, zarar etmemek için halen litrede 41 kuruş olan kâr marjının 10 kuruş artırılması gerektiğini ifade etti. Gazetecilerle iftarda buluşan Thomsen, ham petrol fiyatlarındaki artış ve azalışlarla pompa fiyatlarının bire bir karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyledi.







Thomsen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) akaryakıtta tavan fiyata gerekçe olarak dağıtım sektörünün kâr marjının Avrupa'dan yüksek olduğunu göstermesini eleştirdi. PETDER Başkanı, Avrupa ülkelerinden farklı olarak Türkiye'de sektörün üzerinde 10-12 kuruş daha fazla maliyet bulunduğunu savundu.







‘KÂRSIZ SEKTÖR İYİYE GİTMEZ'







Thomsen, marj 51 kuruş olduğunda şirketlerin kâr mı edeceğine ilişkin soru üzerine, “Hissedarlara bir fayda sağlayabileceğimiz rakam bu” dedi. Thomsen, bu koşullar devam ederse yabancı şirketlerin Türkiye'de kalma konusundaki tavrının ne olacağının sorulması üzerine de “Şirketler kalabilir ya da gidebilir. Ama kâr edilmeyen, para kazanılmayan bir ortamda sektör iyiye gitmeyecektir” diye konuştu.