

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına ortalama 9 kuruş zam yaptı. Yapılan zam sonrasında benzinin litre fiyatı; İstanbul'da ortalama 4,39 liradan 4,48 liraya, Ankara'da ortalama 4,43 liradan 4,52 liraya, İzmir'de ise ortalama 4,41'den 4,50 liraya yükseldi.