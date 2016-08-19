BENZİNE ZAM!
Akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litre fiyatına 9 kuruş zam yaptı.
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına ortalama 9 kuruş zam yaptı. Yapılan zam sonrasında benzinin litre fiyatı; İstanbul'da ortalama 4,39 liradan 4,48 liraya, Ankara'da ortalama 4,43 liradan 4,52 liraya, İzmir'de ise ortalama 4,41'den 4,50 liraya yükseldi.
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