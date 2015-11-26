BENZİNE ZAM
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 12 kuruş zam uygulayacak.
İstanbul'da 4,28, Ankara'da 4,30 ve İzmir'de 4,29 liradan satılan kurşunsuz benzinin litresine gece yarısından itibaren ortalama 12 kuruş zam yapılacak.
Böylece, benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4,40, Ankara'da 4,42 ve İzmir'de 4,41 liraya yükselecek.
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