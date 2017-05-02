BENZİNE İNDİRİM YOLDA!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, benzinde 11 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yarından itibaren benzin grubunda 11 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.
PÜİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 03 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 11 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 02 Mayıs 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
kaynak:milliyet
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