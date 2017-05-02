Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

benzine indirim yolda!

BENZİNE İNDİRİM YOLDA!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, benzinde 11 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:42
Puan Ver : Benzine İndirim Yolda!(10/10)8


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yarından itibaren benzin grubunda 11 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.



PÜİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 03 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 11 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 02 Mayıs 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Benzine  İndirim  Yolda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER