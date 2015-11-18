

Brent petrolde yaşanan düşüş benzin fiyatlarına yansıdı. Yapılan açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 9 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim sonrasında; İstanbul'da 95 Oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ortalama 4,37 liradan 4,28 liraya, Ankara'da ortalama 4,40 liradan 4,31 liraya, İzmir'de ise ortalama 4,38 liradan 4,29 liraya düştü. Ayrıca; gaz yağında 11 kuruş, kalorifer yakıtında 11 kuruş, fuel oile de 7 kuruş indirim oldu.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.