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benzine indirim geldi!

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim geldi.

Tarih : 18 Kasım 2015, 09:14
Puan Ver : Benzine İndirim Geldi!(5/10)7


Brent petrolde yaşanan düşüş benzin fiyatlarına yansıdı. Yapılan açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 9 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim sonrasında; İstanbul'da 95 Oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ortalama 4,37 liradan 4,28 liraya, Ankara'da ortalama 4,40 liradan 4,31 liraya, İzmir'de ise ortalama 4,38 liradan 4,29 liraya düştü. Ayrıca; gaz yağında 11 kuruş, kalorifer yakıtında 11 kuruş, fuel oile de 7 kuruş indirim oldu.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.








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