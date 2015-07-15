

Dünyada düşüş trendine giren petrol fiyatları ve son günlerde dolar karşısında değer kazanan Türk Lirasına rağmen Türkiye'de benzinin litresi hâlâ 4.77 TL'den satılıyor.







Taraf Gazetesi'ndeki köşesine konuyu taşıyan Süleyman Yaşar, petrol fiyatlarında artışın anında benzin fiyatlarına eklendiğini belirterek, fiyatların gerilemesine rağmen neden indirim yapılmadığını sordu. Ramazan Bayramı boyunca vatandaşın otomobiliyle dolaşıp, benzin tüketeceğini ve petrolcünün de dolaylı olarak devletin de kazanacağını ifade eden Yaşar, durumun vatandaşa adeta 'bayram vergisi' olarak yansıyacağına dikkat çekti.