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BENZİNE 9 KURUŞ ZAM GELDİ


Benzine 9 Kuruş Zam Geldi
Tarih : 25 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Benzine 9 Kuruş Zam Geldi(7/10)3

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,38 liraya yükselecek.

EN SON 6 EYLÜL'DE 9 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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