BENZİNE 9 KURUŞ ZAM GELDİ
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,38 liraya yükselecek.
EN SON 6 EYLÜL'DE 9 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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