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BENZİNE 8 KURUŞ ZAM GELDİ


BENZİNE 8 KURUŞ ZAM GELDİ
Tarih : 15 Ocak 2018, 21:10
Puan Ver : Benzine 8 Kuruş Zam Geldi(6/10)3


Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,57 liradan 5,65 liraya, İzmir'de 5,59 liradan 5,67 liraya yükselecek.



14 ARALIK'TA DA 8 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Benzinin litre fiyatında en son 14 Aralık 2017'de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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