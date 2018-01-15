

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,70 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,57 liradan 5,65 liraya, İzmir'de 5,59 liradan 5,67 liraya yükselecek.



14 ARALIK'TA DA 8 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Benzinin litre fiyatında en son 14 Aralık 2017'de 8 kuruşluk zam yapılmıştı.



























Kaynak: haberinburada



