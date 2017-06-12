BENZİNE 7 VEYA 8 KURUŞ İNDİRİM YAPILACAK
Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre, benzine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak.
Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre benzine bu geceden itibaren 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.
PÜİS'in açıklaması şöyle:
13 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin grubunda 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.12-13 Haziran 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.
kaynak:hürriyet
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