Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

benzine 7 veya 8 kuruş indirim yapılacak

BENZİNE 7 VEYA 8 KURUŞ İNDİRİM YAPILACAK

Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre, benzine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:04
Puan Ver : Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak(10/10)13


Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre benzine bu geceden itibaren 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.



PÜİS'in açıklaması şöyle:



13 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin grubunda 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.12-13 Haziran 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Benzine  7  Veya  8  Kuruş  İndirim  Yapılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER