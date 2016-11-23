BENZİNE 16, MOTORİNE 11 KURUŞ ZAM...
Ham petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarında önemli bir artışı beraberinde getirdi.
Ham petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarında önemli bir artışı beraberinde getirdi. Akaryakıt dağıtım şirketleri benzin ve motorine zam yaptı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olan zammın ardından benzinin litre fiyatı 16, motorinin litre fiyatı ise 11 kuruş arttı.
kaynak:onedio
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