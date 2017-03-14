BENZİNDE ÖNEMLİ İNDİRİM!
Petrol İşverenler Sendikası (PUİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim bekleniyor
Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler içeride de akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Benzinin pompa fiyatında bu geceden itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.
Petrol İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 14-15 Mart 2017 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.
kaynak:habertürk
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