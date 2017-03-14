Sabriye Şengül'den Şoke Eden Açıklama
Benzinde Önemli İndirim!
Diplomatik Krizin Kurbanı: İşte Bu İnek!
Suriyelilerin Çadırlarının Yakılmasının Altında Taciz İddiası
Kayseri'de Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
Alcatel Pop 4S İnceleme
Plantronics Backbeat 105 İnceleme
Samsung Galaxy A7 2017 İnceleme
Asus Zenfone 3 Max İnceleme
Final Fantasy Xıı Koleksiyonu Versiyonu Duyuruldu!
3D Kalem İle Charizard Çizildi
Japonya Ekonomisinin Robotlara Bağlı Olma Durumu Giderek Artıyor
Tudor Adem'i İstiyor
Serenay Sarıkaya'dan Olay Yaratan Fotoğraf
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlerin Öncelikle…
Bunu Çok Az Kişi Biliyor! İşten Ayrılırsanız...
Kepçe Operatörünün Dikkatsizliği Can Aldı: 1 Ölü
Başkentliler Güne Kar İle Uyandı
Bir Yasak Da Belçika'dan
Abd'de Kar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

benzinde önemli indirim!

BENZİNDE ÖNEMLİ İNDİRİM!

Petrol İşverenler Sendikası (PUİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim bekleniyor

Tarih : 14 Mart 2017, 10:27
Puan Ver : Benzinde Önemli İndirim!(8/10)9


Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler içeride de akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Benzinin pompa fiyatında bu geceden itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.



Petrol İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 14-15 Mart 2017 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Benzinde  Önemli  İndirim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER