Petrol İşverenler Sendikası (PUİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim bekleniyor



Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler içeride de akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Benzinin pompa fiyatında bu geceden itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor.



Petrol İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, benzin grubunda 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında 9 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 14-15 Mart 2017 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.







kaynak:habertürk