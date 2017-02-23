BENZİNDE İNDİRİM
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.
Ankara'da litresi ortalama 5,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32'den 5,21 liraya, İzmir'de 5,35'den 5,24 liraya düşecek.
kaynak:AA
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