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benzinde indirim

BENZİNDE İNDİRİM

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.

Tarih : 23 Şubat 2017, 15:52
Puan Ver : Benzinde İndirim(8/10)7


Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.



Ankara'da litresi ortalama 5,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32'den 5,21 liraya, İzmir'de 5,35'den 5,24 liraya düşecek.



 



kaynak:AA








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