

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 7 kuruşluk indirim yaptı.







Ankara'da litresi 4,12 liradan satılan benzinin fiyatı 3,05 lira olacak. İstanbul'da ise 4,08 olan benzinin fiyatı 4,01 lira ve İzmir'de 4,10 TL olan benzinin fiyatı 4,03 TL olacak.







Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.







Dün akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litresinde 6 kuruş indirim yapmıştı.