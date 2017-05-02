BENZİNDE 9 KURUŞ İNDİRİM
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
kaynak:haberler
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