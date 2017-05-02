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benzinde 9 kuruş indirim

BENZİNDE 9 KURUŞ İNDİRİM

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 17:20
Puan Ver : Benzinde 9 Kuruş İndirim(9/10)9


Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.





Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



 



kaynak:haberler

 








Etiketler: Benzinde  9  Kuruş  İndirim    haber

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