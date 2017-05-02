Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.



Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.











Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.







kaynak:haberler



