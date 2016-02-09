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benzinde 6 kuruş indirim

BENZİNDE 6 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında ortalama 6 kuruşluk indirim yaptı.

Tarih : 09 Şubat 2016, 17:42
Puan Ver : Benzinde 6 Kuruş İndirim(9/10)8


Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında ortalama 6 kuruşluk indirim yaptı



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,18 liradan satılan benzinin fiyatı 4,12 lira olacak. İstanbul'da 4,14 lira olan benzinin litresi 4,08 liraya, İzmir'de ise 4,16 liradan satılan benzin ortalama 4,10 liraya gerileyecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Geçen hafta Cuma günü de akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litresinde 7 kuruş indirim yapmıştı.



 

 








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