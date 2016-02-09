Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında ortalama 6 kuruşluk indirim yaptı.



Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında ortalama 6 kuruşluk indirim yaptı







AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,18 liradan satılan benzinin fiyatı 4,12 lira olacak. İstanbul'da 4,14 lira olan benzinin litresi 4,08 liraya, İzmir'de ise 4,16 liradan satılan benzin ortalama 4,10 liraya gerileyecek.







Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.







Geçen hafta Cuma günü de akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litresinde 7 kuruş indirim yapmıştı.











