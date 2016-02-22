Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında ortalama 5 kuruşluk indirim yaptı.



Ankara'da litresi ortalama 4,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,08 lira olacak. İstanbul'da ise 4,10 liradan satılan benzinin litresi 4,05 liraya, İzmir'de 4,11 liradan 4,06 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.