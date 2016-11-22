BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Akaryakıt dağıtım şirketleri benzine 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı.
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,76 liradan 4,92 liraya, İzmir'de ise 4,78 liradan 4,94 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,21 liradan 4,32 liraya, İstanbul'da 4,16 liradan 4,27 liraya, İzmir'de 4,19 liradan 4,30 liraya çıkacak.
kaynak:milliyet
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