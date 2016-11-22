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benzin ve motorine zam

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Akaryakıt dağıtım şirketleri benzine 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı.

Tarih : 22 Kasım 2016, 16:48
Puan Ver : Benzin Ve Motorine Zam(8/10)9


Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli  olmak üzere, benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,81  liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,97 lira olacak. Benzinin litresi  İstanbul'da 4,76 liradan 4,92 liraya, İzmir'de ise 4,78 liradan 4,94 liraya  yükselecek.



Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,21 liradan 4,32 liraya,  İstanbul'da 4,16 liradan 4,27 liraya, İzmir'de 4,19 liradan 4,30 liraya çıkacak.



 



kaynak:milliyet








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