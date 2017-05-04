BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatında ise 10 kuruşluk indirim yapıldı.
Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatında ise 10 kuruşluk indirim yapıldı.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 4,52 liradan 4,42 liraya, İstanbul'da 4,47 liradan 4,37 liraya, İzmir'de 4,49 liradan 4,39 liraya inecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litresinde en son 2 Mayıs'ta 9, motorinin litresinde de 26 Nisan'da 13 kuruş indirim yapılmıştı.
kaynak:haberler
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