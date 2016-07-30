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benzin ve motorinde indirim

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların rekor sonrası yeniden 3 lira seviyelerine dönmesiyle akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Tarih : 30 Temmuz 2016, 09:52
Puan Ver : Benzin Ve Motorinde İndirim(9/10)10


Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların rekor sonrası yeniden 3 lira seviyelerine dönmesiyle akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.



Benzinin litresinde bu geceyarısından itibaren 6 kuruş, motorinde ise 10 kuruş indirim yapılacak.



İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 4,37 liradan 4,31 liraya Ankara'da 4,42 liradan 4,36 liraya İzmir'de 4,39 liradan 4,33 liraya inecek.








Etiketler: Benzin  Ve  Motorinde  İndirim    haber

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