

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların rekor sonrası yeniden 3 lira seviyelerine dönmesiyle akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.







Benzinin litresinde bu geceyarısından itibaren 6 kuruş, motorinde ise 10 kuruş indirim yapılacak.







İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 4,37 liradan 4,31 liraya Ankara'da 4,42 liradan 4,36 liraya İzmir'de 4,39 liradan 4,33 liraya inecek.