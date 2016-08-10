BENZİN VE GAZ YAĞI FİYATLARINA ZAM
Benzin ve gaz yağına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi
Ham petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin durmaması ve Brent petrolün 45 doların üzerine çıkması pompaya zam olarak yansımaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta motorine ve siyah ürünlere yapılan zamlardan sonra bugün de benzin ve gaz yağına zam geldi.
Dünya'nın haberine göre benzin litresi 5 kuruş, gaz yağı 8 kuruş zamlandı.
Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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