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Benzin İstasyonunda Sigara İçen Duyarsız Adama, Yangın Tüpü Sıktılar

BENZİN İSTASYONUNDA SİGARA İÇEN DUYARSIZ ADAMA, YANGIN TÜPÜ SIKTILAR

Bulgaristan'da benzin istasyonunda sigara içen duyarsız adama, görevliler yangın tüpü sıkarak müdahale etti.

Tarih : 04 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Benzin İstasyonunda Sigara İçen Duyarsız Adama, Yangın Tüpü Sıktılar(10/10)6

Bulgaristan'da benzin istasyonunda sigara içen adama yangın tüpü sıktılar.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir akaryakıt istasyonunda benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.

UYARILARA ALDIRMADI

İstasyonda uyarılara aldırmadan sigara içen gence, görevli de yangın söndürücü tüple müdahale etti.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Ortalık bir anda köpükle kaplanırken, gençse neye uğradığını şaşırdı. Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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