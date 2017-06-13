BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILDI
Benzin fiyatlarına bu geceyarısından itibaren indirim yapıldığı açıklandı.
Benzin fiyatlarına bu geceyarısından itibaren indirim yapıldığı açıklandı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 6 kuruş, indirim yapıldı Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,09 liradan 5,03 liraya, Ankara'da 5,14 liradan 5,08 liraya, İzmir'de ise 5,11 liradan 5,05 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
kaynak:haberler
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