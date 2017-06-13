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benzin fiyatlarına indirim yapıldı

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILDI

Benzin fiyatlarına bu geceyarısından itibaren indirim yapıldığı açıklandı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:08
Puan Ver : Benzin Fiyatlarına İndirim Yapıldı(7/10)5


Benzin fiyatlarına bu geceyarısından itibaren indirim yapıldığı açıklandı.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 6 kuruş, indirim yapıldı Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,09 liradan 5,03 liraya, Ankara'da 5,14 liradan 5,08 liraya, İzmir'de ise 5,11 liradan 5,05 liraya düşecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.



 



kaynak:haberler








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