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benzin fiyatlarına indirim geliyor

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Benzinin pompa satış fiyatına geceyarısından itibaren 6-7 kuruş indirim bekleniyor.

Tarih : 09 Şubat 2017, 10:17
Puan Ver : Benzin Fiyatlarına İndirim Geliyor(7/10)5


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre geceyarısından itibaren benzinin pompa satış fiyatında 6-7 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatı şu anda ortalama olarak İstanbul'da 5,38 liradan, Ankara'da 5,43 liradan, İzmir'de ise 5,41 liradan satılıyor.



 



kaynak:hürriyet








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