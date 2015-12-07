Geçtiğimiz hafta motorin ve gaz yağına yapılan indirim, bugün de benzin fiyatlarına geldi.



Ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile geçtiğimiz hafta Cuma günü motorin ve gaz yağına yapılan indirim, bugün de benzin fiyatlarına geldi. Benzinin litresine 8 kuruş indirim yapıldı.







Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle 95 oktan benzinin fiyatı İstanbul'da ortalama 4,41 liradan 4,33 liraya, Ankara'da ortalama 4,43 liradan 4,35 liraya, İzmir'de ise ortalama 4,42 liradan 4,34 liraya düşecek.







Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.