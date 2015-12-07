O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

benzin alacaklar dikkat!

BENZİN ALACAKLAR DİKKAT!

Geçtiğimiz hafta motorin ve gaz yağına yapılan indirim, bugün de benzin fiyatlarına geldi.

Tarih : 07 Aralık 2015, 17:33
Puan Ver : Benzin Alacaklar Dikkat!(7/10)7


Ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile geçtiğimiz hafta Cuma günü motorin ve gaz yağına yapılan indirim, bugün de benzin fiyatlarına geldi. Benzinin litresine 8 kuruş indirim yapıldı.



Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle 95 oktan benzinin fiyatı İstanbul'da ortalama 4,41 liradan 4,33 liraya, Ankara'da ortalama 4,43 liradan 4,35 liraya, İzmir'de ise ortalama 4,42 liradan 4,34 liraya düşecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.








Etiketler: Benzin  Alacaklar  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER