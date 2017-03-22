

Tamamen elektrikli bir Bentley, bu lüks markadan beklenen kalite, zarafet ve yüksek performans seviyelerinden taviz vermiyor. Hızlı ve zahmetsiz tork artışı ve uzun mesafe sürüş menzili gibi ünlü Bentley özellikleri, rahat bir otomobil deneyimi sunmak için, hızlı endüktif şarj gibi yeni yüksek performans teknolojisiyle ve son teknoloji ürünü, concierge tarzı araç hizmetleriyle bir araya getiriliyor.







Bentley, müşterilerin yüksek hızlı endüktif şarj teknolojisinden faydalanmasını ve uzun mesafe sürüşleri için gereken menzili sunmayı amaçlıyor. Örneğin, bir elektrikli Bentley otomobil Londra-Paris veya Milan-Monako arasını tek bir şarjla gidebilmelidir ve en gelişkin teknolojinin entegrasyonu sayesinde araç içindeki deneyim hem sürücü hem de yolcu için güçlendirilir.







kaynak:sabah