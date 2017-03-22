BENTLEY İLK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİ SUNDU!
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley de modaya uydu ve ilk elektrikli araç denemesini gerçekleştirdi.
Tamamen elektrikli bir Bentley, bu lüks markadan beklenen kalite, zarafet ve yüksek performans seviyelerinden taviz vermiyor. Hızlı ve zahmetsiz tork artışı ve uzun mesafe sürüş menzili gibi ünlü Bentley özellikleri, rahat bir otomobil deneyimi sunmak için, hızlı endüktif şarj gibi yeni yüksek performans teknolojisiyle ve son teknoloji ürünü, concierge tarzı araç hizmetleriyle bir araya getiriliyor.
Bentley, müşterilerin yüksek hızlı endüktif şarj teknolojisinden faydalanmasını ve uzun mesafe sürüşleri için gereken menzili sunmayı amaçlıyor. Örneğin, bir elektrikli Bentley otomobil Londra-Paris veya Milan-Monako arasını tek bir şarjla gidebilmelidir ve en gelişkin teknolojinin entegrasyonu sayesinde araç içindeki deneyim hem sürücü hem de yolcu için güçlendirilir.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar