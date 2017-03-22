Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

bentley ilk elektrikli otomobilini sundu!

BENTLEY İLK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİ SUNDU!

İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley de modaya uydu ve ilk elektrikli araç denemesini gerçekleştirdi.

Tarih : 22 Mart 2017, 12:16
Puan Ver : Bentley İlk Elektrikli Otomobilini Sundu!(9/10)6


Tamamen elektrikli bir Bentley, bu lüks markadan beklenen kalite, zarafet ve yüksek performans seviyelerinden taviz vermiyor. Hızlı ve zahmetsiz tork artışı ve uzun mesafe sürüş menzili gibi ünlü Bentley özellikleri, rahat bir otomobil deneyimi sunmak için, hızlı endüktif şarj gibi yeni yüksek performans teknolojisiyle ve son teknoloji ürünü, concierge tarzı araç hizmetleriyle bir araya getiriliyor.



Bentley, müşterilerin yüksek hızlı endüktif şarj teknolojisinden faydalanmasını ve uzun mesafe sürüşleri için gereken menzili sunmayı amaçlıyor. Örneğin, bir elektrikli Bentley otomobil Londra-Paris veya Milan-Monako arasını tek bir şarjla gidebilmelidir ve en gelişkin teknolojinin entegrasyonu sayesinde araç içindeki deneyim hem sürücü hem de yolcu için güçlendirilir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bentley  İlk  Elektrikli  Otomobilini  Sundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER