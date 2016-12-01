

Victoria's Secret Fashion Show 2016 resmi makyaj sponsoru Max Factor oldu. Markanın Türkiye'deki reklam yüzü olan Bensu Soral da dünkü geceye katılma şansı yakaladı.



Paris Grand Palace'ta gerçekleşen yılın en renkli şovuna katılan Soral, fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, bu deneyimin harika olduğunu söyledi. Ünlü oyunca geceye Raisa&Vanessa tasarımı elbiseyle katıldı.



kaynak:sözcü