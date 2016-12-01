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bensu soral paris'te victoria's secret şovuna katıldı

BENSU SORAL PARİS'TE VİCTORİA'S SECRET ŞOVUNA KATILDI

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Victoria's Secret defilesini Paris'te canlı canlı izledi.

Tarih : 01 Aralık 2016, 15:21
Puan Ver : Bensu Soral Paris'te Victoria's Secret Şovuna Katıldı(7/10)7


Victoria's Secret Fashion Show 2016 resmi makyaj sponsoru Max Factor oldu. Markanın Türkiye'deki reklam yüzü olan Bensu Soral da dünkü geceye katılma şansı yakaladı.



Paris Grand Palace'ta gerçekleşen yılın en renkli şovuna katılan Soral, fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, bu deneyimin harika olduğunu söyledi. Ünlü oyunca geceye Raisa&Vanessa tasarımı elbiseyle katıldı.



kaynak:sözcü








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