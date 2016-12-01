BENSU SORAL PARİS'TE VİCTORİA'S SECRET ŞOVUNA KATILDI
Ünlü oyuncu Bensu Soral, Victoria's Secret defilesini Paris'te canlı canlı izledi.
Victoria's Secret Fashion Show 2016 resmi makyaj sponsoru Max Factor oldu. Markanın Türkiye'deki reklam yüzü olan Bensu Soral da dünkü geceye katılma şansı yakaladı.
Paris Grand Palace'ta gerçekleşen yılın en renkli şovuna katılan Soral, fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, bu deneyimin harika olduğunu söyledi. Ünlü oyunca geceye Raisa&Vanessa tasarımı elbiseyle katıldı.
kaynak:sözcü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar