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bensu soral cannes'da büyüledi

BENSU SORAL CANNES'DA BÜYÜLEDİ

Bir davet için Fransa'ya giden Bensu Soral, hem güzelliğiyle hem şıklığıyla herkesi büyüledi.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:26
Puan Ver : Bensu Soral Cannes'da Büyüledi(10/10)8


Takvim'de yer alan habere göre güzel oyuncu Bensu Soral, Magnum'un moda markası Moschino ile gerçekleştirdiği davet için önceki gün Fransa'ya gitti. Soral, Magnum'un dünya çapındaki reklamlarında oynayan ünlü model Cara Delevingne ile moda tasarımcısı Jeremy Scott'ın basın toplantısına katıldı.



Cannes'da güzelliğiyle herkesi büyüleyen Soral, tasarımcı Selma Çilek imzalı beyaz şifon kıyafetiyle göz kamaştırdı.



Ünlü oyuncu, aynı günün akşamı düzenlenen partide de doyasıya eğlenip keyifli anlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bensu  Soral  Cannes  Da  Büyüledi    haber

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