BENSU SORAL ÇAĞATAY'IN SET AŞKI İÇİN NE DEDİ?
Ablası Hande Soral'ın oynadığı Biz Size Döneriz adlı romantik komedi filminin galasına kalıtan Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'un dizi ekibinden Duygu Sarışın ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.
Ablası Hande Soral'ın oynadığı Biz Size Döneriz adlı romantik komedi filminin galasına kalıtan Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'un dizi ekibinden Duygu Sarışın ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu. Soral "Evet duydum, ama bilmiyorum. Umarım mutlu olurlar" dedi.
kaynak:ntv
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