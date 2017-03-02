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Bensu Soral Çağatay'ın Set Aşkı İçin Ne Dedi?
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bensu soral çağatay'ın set aşkı için ne dedi?

BENSU SORAL ÇAĞATAY'IN SET AŞKI İÇİN NE DEDİ?

Ablası Hande Soral'ın oynadığı Biz Size Döneriz adlı romantik komedi filminin galasına kalıtan Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'un dizi ekibinden Duygu Sarışın ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.

Tarih : 02 Mart 2017, 09:21
Puan Ver : Bensu Soral Çağatay'ın Set Aşkı İçin Ne Dedi?(7/10)7


Ablası Hande Soral'ın oynadığı Biz Size Döneriz adlı romantik komedi filminin galasına kalıtan Bensu Soral, Çağatay Ulusoy'un dizi ekibinden Duygu Sarışın ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu. Soral "Evet duydum, ama bilmiyorum. Umarım mutlu olurlar" dedi.



 



kaynak:ntv








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