

Benler, melanosit denilen, deriye rengini veren pigmenti üreten hücrelerin kümeleşmesi sonucu belirgin hale gelerek meydana gelen oluşumlardır. Vücudun her yerinde görülebilmekle birlikte farklı şekillerde ve renklerde olabilirler. Benlerin oluşumunda genetik faktör en önemli kriterdir ancak her yaşta ben oluşumu görülebilmektedir.







BENLER DEĞİŞİK GÖRÜNÜMLERDE ORTAYA ÇIKABİLİR







Benlerden bazıları büyük ve rahatsız edici iken bazıları gözle görülemeyecek kadar ufak ve belirsizdir. Yüzümüzde çok sayıda bulunan küçük ve siyah benler bunlardandır. Ancak benler vücudun herhangi bir yerinde çok değişik görünümlerde ortaya çıkabilirler. Deri renginde, pembemsi, kahverengi, kırmızı ve hatta siyah renkte olabilirler. Form olarak da oval, yuvarlak, kabarık, düz olabilir bazılarının üzerinde de kıl oluşmuş olabilir.



Benler ne kadar koyu renkte ve form olarak belirgin ise o kadar rahatsız edici olur ve kişiler benlerden kurtulma yolları ararlar.KÖTÜ HUYLU BENLERE DİKKAT!







Benlerinden kurtulmak isteyen hastalar öncelikle benlerinin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını tahlil ettirmelidir. İşte bu noktada mutlaka bir estetik cerrah konsültasyonu şarttır. Benlerin önceden tetkik edilmesi ile iyi ya da kotu huylu olduğu belirlenir ve buna göre bir prosedür planlanır. Biz cerrahi olarak ben alma operasyonu yaptığımızda, çıkarılan dokuyu mutlaka patolojiye gönderir ve sonucundan emin oluruz.







Bu sayede ileride yaşanacak olası kötü sonuçların önüne geçilebilir. Esasında sıradan benler çok nadiren kanserleşirler ancak Melanom ya da “Malign Melanom” adı verilen ve hayatı tehdit eden deri kanserleri bazı ben tiplerine çok benzerler ve bu benzerlik görüldüğünde hiç bir risk alınmamalı, hemen patolojiye gönderilmelidir.







"BIÇAK DEĞEN BEN, KANSER OLUR" YANILGISI







Dolayısıyla halk arasında “Bıçak değen ben kanser olur” düşüncesi tamamen yanlıştır. Aksine yapısal olarak riskli benler çıkarılmaz ise hasta deri kanserine varan kötü sonuçlarla karşılaşabilir. Peki ben ve bene benzeyen melonumu nasıl teşhisedebilirsiniz?







Ben form olarak homojen değilse; bir yarısı diğer yarısına benzemiyor ise,



Boyutları büyükse ve kabarıksa ( Çapı 7 mm'den büyük ise),



Farklı renkler barındırıyorsa yani renk homojenliği yoksa,



Girintili çıkıntılı ise ve kabartılar bulunuyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurmalısınız.







YANLIŞ UYGULAMALARDAN KAÇININ







Bu sebeple benler basit görünen ancak çok riskli oluşumlardır ve tedavisi kesinlikle evde yapılan yöntemlerle ya da maske/peeling gibi uygulamalarla yapılamaz. Ben tedavisinde lazer, yakma veya cerrahi eksizyon yöntemleri kullanılmalıdır. En doğru yönteme benin analizini yaptıktan sonra, cerrah karar verecektir.Yanlışlıkla koparılan ve kesilen benlerin kanserleşmesi beklenmez ancak bilinçli olarak bu tip yanlış uygulamalar yapılmamalı, kazara böyle bir durumla karşılaşıldıysa mutlaka hekim kontrolüne gidilmelidir.







Uzman estetik cerrah tarafından yapılan cerrahi ben alma operasyonu en risksiz ve en çok tavsiye edilen yöntemdir; profesyonel anlamda uygun genişlik ve derinlikte yapılır ve hastanın yara iyileşmesine de bağlı olarak hemen hemen hiç iz kalmadan tamamlanır. Operasyon lokal anestezi altında yaklaşık 15 dk sürer.







kaynak:sonhaber