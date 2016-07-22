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'BENİM YUNAN ADALARINDA NE İŞİM VAR'


'BENİM YUNAN ADALARINDA NE İŞİM VAR'
Tarih : 22 Temmuz 2016, 12:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe gecesi Marmaris'te bulunduğu otelin sahibi Serkan Yazıcı, kritik 6 saatte neler yaşandığını Posta Gazetesi'ne anlattı.



Darbecilerin Erdoğan ayrıldıktan 15 dakika sonra operasyon düzenlediği otelin sahibi Serkan Yazıcı, Erdoğan'ın, 'Ben sizi Yunan adalarına götürürüm' teklifine sinirlenip, ‘Benim Yunan adalarında ne işim var kardeşim! Ben sana İstanbul’a nasıl gidebileceğimizi soruyorum’ diye kızdığını anlattı.







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